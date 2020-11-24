В Самаре ждут сильный и опасный "по-желтому" снегопад

Самару накроет обильным снегопадом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сведениям Приволжского УГМС на территории Самарской области объявлен желтый уровень опасности, в связи с ухудшением метеорологических условий.

- Ночью, 25 ноября, местами по Самаре и области ожидается сильный снег, - сообщили самарские синоптики.

Неблагоприятные явления погоды спровоцируют на дорогах снежный накат, что может послужить причиной увеличения количества ДТП. ГУ МЧС по Самарской области убедительно просят жителей быть предельно осторожными, так как обильный снегопад может спровоцировать падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также есть вероятность обрыва линий электропередач.