В Самарской области вынесли приговор по обвинению в использовании рабского труда

За использование рабского труда житель Самарской области получил реальный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесен приговор Эльсеверу Азиеву, которого обвиняли в похищении людей и использовании рабского труда. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона.

По версии следствия, с 2012 по 2018 годы Азиев удерживал в селе Вертявка двоих мужчин против их воли. Они привлекались для строительства и ремонта в торговых центрах, административных зданиях, детских садах и школах. Мужчины не имели средств к существованию и насильно удерживались в доме у родственников Азиева. Сам "рабовладелец" запугивал потерпевших и угрожал расправой над их семьями.

Суд признал Азиева виновным и назначил ему 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.