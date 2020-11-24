В Самаре опасный пироман едва не лишил глаз полицейского

Сразу несколько автолюбителей пострадали от действий преступника ФОТО: samara.dtp.official Фото: соцсети

В ночь с 20 на 21 ноября самарские оперативники ловили 39-летнего Александра Ц., подозреваемого в поджогах машин. Задержание простым не получилось, злоумышленник едва не ослепил одного из стражей порядка - 36-летнего Вадима С.

- Примерно в половине шестого утра у дома № 19 на Агибалова подозреваемый оказал сопротивление и из перцового баллончика брызнул в лицо оперативнику. В итоге тот обратился в больницу Ерошевского, где ему диагностировали химический ожог конъюнктивы, оказали медицинскую помощь и отпустили, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Александра же смогли задержать. Его взяли под стражу. Ему вменяют сразу несколько эпизодов по статье 167 УК РФ. В частности, речь идет о поджогах иномарок в районе Чернореченской и Дачной. Там, по версии правоохранителей, мужчина орудовал несколько раз. Как сообщили "Комсомолке" в СУ СК России по региону, следователи сейчас также проводят проверку по факту нападения на представителя силовых структур.