На проспекте Кирова парализовало движение трамваев и троллейбусов

Сбитая опора остановила не только общественный транспорт, но и создает опасное препятсвие для автолюбителей Фото: twitter.com/DTransporta

Сегодня, 24 ноября, на проспекте Кирова встали трамваи и троллейбусы. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, виной тому сбитая контактная опора на пересечении Кирова и улицы Береговая.

- Неустановленный грузовик сбил опору контактной сети и скрылся с места ДТП. Движение общественного транспорта будет восстановлено в ближайшее время, - сообщили представители департамента.

Дептранс Самары просит очевидцев аварии прислать записи с видеорегистратора, чтобы установить личность виновника происшествия.