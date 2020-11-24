Самарские депутаты отказались приостанавливать доплаты к пенсиям бывших чиновников

Самарские депутаты не стали приостанавливать доплаты к пенсии бывшего губернатора Николая Меркушкина

Депутаты самарской губернской думы отказались приостанавливать доплаты к пенсиям бывших чиновников. Такое решение было принято по итогам заседания думы во вторник.

С законодательной инициативой о приостановке выплат, одним из получателей которых является бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин, вышел депутат Михаил Матвеев. Он предлагал приостановить выплаты до 1 января 2022 года. Как отметил Матвеев, речь идет о ежемесячной доплате к пенсии в размере порядка 150-170 тыс. рублей, всего же благодаря приостановке выплат на год удастся сэкономить в районе 5,5 млн рублей. Матвеев считает, что эти средства можно направить, например, на закупку необходимых лекарств.

Во время голосования 9 депутатов проголосовали за принятия законопроекта, против оказались 24. Как прозвучало в ходе заседания, законопроект, на набравший необходимого числа голосов, автоматически считается отклоненным.