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За убийство 2-летней девочки жителя Тольятти осудили на 19 лет

Антона Проскурина признали виновным в истязании и убийстве ребенка с особой жестокостью
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Проскурин вину признал, но на суде давать показания отказался.

Проскурин вину признал, но на суде давать показания отказался.

Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарском областном суде вынесли приговор Антону Проскурину, которого обвиняли в убийстве собственной падчерицы.

Напомним, 2-летнюю девочку забили до смерти в ночь с 8 на 9 июня прошлого года. А все из-за того, что малышка описалась, да еще и перепачкалась йогуртом.

Родственники, друзья и соседи семьи говорят, что и мама Зинаида, и ее новый супруг Антон Проскурин - оба неоднократно проявляли жестокость по отношению к девочке. Но обвинение в убийстве предъявлено только Антону Прокурину.

Он вину признал, но на суде давать показания отказался.

Тем не менее, Самарский областной суд признал его виновным и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы еще на год.

КриминалУбийство 2-летней девочки в Тольятти