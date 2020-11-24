Более 3300 жителей Самарской области, которые лечатся дома от коронавируса, получают бесплатные лекарства

С теми, кто болеет дома, всегда на связи врачи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области более 3300 пациентов с легким и среднетяжелым течением коронавируса, а также с подозрением на COVID-19 с начала ноября получают бесплатные лекарства. Их людям выделяют по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова. Препараты покупают за счет федерального (для тех, у кого подтвердили коронавирус) и областного (для тех, у кого есть подозрения на COVID-19) бюджетов. Все эти пациенты лечатся дома.

- Это крайне важный шаг, предпринятый для того, чтобы уменьшить количество госпитализаций. Обеспечив всех заболевших необходимыми лекарствами, можно минимизировать, уменьшить риски развития осложнений, облегчить течение заболеваний, - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Для тех жителей региона, кто лечится дома, закупили около 14 разных лекарств. В первую очередь, противовирусных. Также используют противовоспалительные и антибактериальные препараты. Антибиотики же назначают по показаниям.

На связи с лечащимися дома всегда врачи. Они внимательно следят за состоянием больных и, если нужно, корректируют схему лечения.

- Мой лечащий врач всегда со мной на связи, - рассказывает жительница Волжского района Елена Лукина. – Он мне звонит, интересуется самочувствием, если есть необходимость, меняет схему лечения. Особенно ценно то, что я, находясь на домашнем лечении, получаю бесплатные лекарства. Это в нынешней ситуации очень нужная система, потому что родные и близкие вдалеке, тоже на картине, поэтому сегодня это весьма необходимо.

Власти планируют и дальше продолжать обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом.