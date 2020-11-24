Больше 40% населения Самарской области привили от гриппа

Медики рекомендуют в первую очередь привиться детям от шести месяцев, школьникам, студентам, беременным женщинам, студентам и т.д. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Самарской области привили от гриппа 41% населения. Сейчас освоили две первые партии вакцины, третью партию, которая пришла на прошлой неделе, распределяют по медучреждениям. Кроме того, еще одну поставку ждут на этой неделе, сообщает правительство Самарской области.

- Сейчас в эпидсезон нужно обязательно пройти вакцинацию от гриппа, это защита от тяжелого заболевания, от возможных осложнений и летального исхода. Как показывает практика, если даже случаи заболевания возможны, как правило, это будет легкая форма. Вакцинироваться бояться не нужно. У нас более 20 лет в стране проводится вакцинация. Постоянно ведется работа по совершенствованию, повышению качества вакцины и её безопасности. Лучше сделать одну инъекцию, чем жить и волноваться, что разовьется заболевание, от которого могут быть серьезные осложнения, - подчеркнула главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Ирина Роганова.

Медики рекомендуют в первую очередь привиться детям от шести месяцев, школьникам, студентам, беременным женщинам, людям старше 60 лет, призывникам, людям с хроническими заболеваниями, а также работникам транспорта, коммунальной сферы, образовательных организаций и медицинских учреждений.

Всего в этот сезон в Самарской области планируют привить 60% населения.