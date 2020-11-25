В Самаре открывается первый каток, который будет работать даже в «плюсовую» погоду

В Самаре стартовал сезон катания на коньках 2020 Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 25 ноября, в торгово-развлекательном центре «Мега», на 24 км Московского шоссе, стартует открытие сезона зимних спортивных развлечений, а именно катание на коньках.

- Приглашаем жителей Самары на уникальный каток, который работает даже при температуре +10°C. Площадь ледового поля составляет 450 квм, а по периметру каток огражден специальным хоккейным бортом, - рассказали представители торгового центра «Мега».

Кроме того, на территории катка работает теплый павильон, где можно взять на прокат коньки, а также есть камеры хранения, чтобы оставить свои личные вещи. Новая ледовая арена находится напротив входа в «Леруа Мерлен».