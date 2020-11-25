На Волжском шоссе в Самаре КАМАЗ встал на дыбы

Самосвал кузовом зацепился за опору и поднялся "на попа" Фото: vk.com/dtp_163

Сегодня, 25 ноября, жители Самары стали свидетелями необычной аварии на Волжском шоссе. На повороте в госпиталь «ИДК Мать и Дитя» КАМАЗ «зацепил» металлическую опору над дорогой.

- Во время движения самосвала механизм поднятия кузова пришел в движение и большегруз «зацепился» за опору, после чего кабину приподняло вверх от земли. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники экстренных служб, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Очевидцы происшествия поделились фотографиями в социальных сетях. По их словам такое ЧП не часто увидишь на дорогах города. К счастью, обошлось без пострадавших. Как сообщили в пресс-службе МВД, на данным момент спецтехника опускает КАМАЗ колесами на землю.