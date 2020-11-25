Пенсионерка сгорела в своей квартире в Сызрани

21 пожарный тушили пожар в квартире в Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению ГУ МЧС по Самарской области, 24 ноября 2020 года в Сызрани произошел пожар в квартире пожилой женщины 1940 года рождения. В квартире на улице Московская, 31 горели вещи домашнего обихода на площади 12 квм.

- В 12:55 возгорание в жилой квартире было ликвидировано. К сожалению, погибла 80-ти летняя хозяйка квартиры, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности «1 БИС». К тушению были привлечены 21 человек личного состава МЧС и 6 единиц техники.