В Самарской области уже полгода ищут без вести пропавшего мужчину, который имеет проблемы со здоровьем

Рост 150-155 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карего цвета Фото ГУ МВД по Самарской области

Полицейские Челно-Вершинского района разыскивают бесвести пропавшего жителя села Девлезеркино Самарской области. 37-летний Родионов Дмитрий Петрович ушел из дома 12 июня 2020 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

- По состоянию здоровья мужчина нуждается в постоянной медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Особые приметы: на правой стороне лица шрам от виска к подбородку, зубы отсутствуют, в основании большого пальца правой кисти татуировка - буква «Д». Мужчина был одет в 2 футболки черного и оранжевого цветов, брюки черного цвета, шорты белого цвета с рисунком: «море и пальмы».

Полицейские просят сообщить о любой имеющейся информации о местонахождении разыскиваемого по телефонам ОМВД России по Челно-Вершинскому району 8(8465)122-802, 8(8465)123-335, или 112 (102).