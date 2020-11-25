В Самаре таксистка сбила на «зебре» двух человек

На рынке в 15 микрорайоне на "зебре" сбили мать с её дочь-подростка Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 24 ноября, в Кировском районе Самары водитель такси, 39-летняя женщина, сбила на пешеходном переходе женщину и её дочь. По предварительным данным, около половины восьмого утра, женщина на автомобиле Renault Logan, ехала по Ташкентской, в направлении Стара-Загоры, и на пешеходном переходе сбила двух пешеходов — женщину и её дочь.

- В результате аварии 40-летняя женщина и её 17-летняя дочь получили травмы. Женщине было назначено амбулаторное лечение, а подростка госпитализировали в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские напоминают самарским автолюбителям, что в зоне действия пешеходных переходов необходимо быть предельно внимательными, а при подъезде к «зебре» водитель обязан снизить скорость, чтобы при необходимости быстро остановиться и пропустить идущих пешеходов.