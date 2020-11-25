Преподаватель СамГУПС вошел в число "Золотых имен высшей школы" России

Юрий Холопов стал победителем всероссийского конкурса

Преподаватель СамГУПС вошел в число победителей конкурса Всероссийского проекта "Золотые имена высшей школы". Образовательные практики всех финалистов войдут в электронную Книгу почёта преподавателей вузов РФ, размещённую на сайте проекта.

В 10номинациях конкурса участвовали 854 преподавателя вузов со всей страны. Их оценивали и по числе международных конференций, в которых они приняли участие за последние три года, и за научно-исследовательские работы, просветительскую и преподавательскую деятельность.

Доцент кафедры «Биомедицинская безопасность на транспорте» СамГУПС Юрий Холопов победил в номинации «За достижения в просветительской деятельности» - он возглавялет коллектив, занимающийся изучением вопросов влияния железнодорожного транспорта на окружающую среду.

- Это не только признает высокий уровень и востребованность научных экологических разработокСамГУПС, но и открывает новые возможности для развития научно-информационного сотрудничества с заинтересованными организациями, - подчеркнул Юрий Холопов.

В университете дали высокую оценку работе сотрудника, отметив, что преподаватель уже давно стал активным популяризатором науки, экспертом различных конкурсов, а в университете он ведет активную работу по экологическому образованию студентов.

В 2009-2010 годах Юрий Холопов подготовил учебно-методические материалы и в вузе начали обучать студентов по программе дополнительной квалификации «Эколог в области железнодорожного транспорта». И СамГУПС стал единственным вузом страны, где ведется такая подготовка.

Юрий Холопов является членом Регионального совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование» при министерстве образования и науки Самарской области, членом Общественного совета по образованию при министерстве образования и науки Самарской области, секретарем общественного совета минлесхоза Самарской области, членом Общественной палаты Самарской области, неоднократным победителем регионального конкурса «ЭкоЛидер» Самарской области в номинации «Профи».