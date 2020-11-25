В Сызрани возбудили уголовное дело после гибели 12-летней девочки, оставившей коробку с сюрпризом

Расследование сейчас продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело после гибели 13-летней Кристины Морозовой (личные данные изменены). Напомним, что 12 ноября девочка скончалась в больнице, куда ее доставили из дома в Сызрани. По предварительной версии, школьница покончила с собой. В ее комнате нашли записку, в которой она просит никого не винить, а также не открывать коробку, лежавшую рядом.

- 24 ноября следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ - Доведение до самоубийства, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемых пока нет.

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