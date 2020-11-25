Аварию с пятью машинами на Московском шоссе устроила женщина на Мазде

Сотрудники полиции разбираются в деталях ДТП

Аварию на Московском шоссе на пересечении с улицей Революционная устроила женщина на Мазде, об этом сообщили полицейские региона. Стало известно, что автолюбительница двигалась со стороны проспекта Масленникова в сторону Революционной и напротив автозаправки она не смогла вовремя затормозить и выдержать правильную дистанцию с едущим впереди автомобилем, рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Закончилось все это не слишком хорошо: из-за скользкой заснеженной дороги и затора, в котором машины слишком близко прижимались друг к другу, началась игра в паровозик. Друг за другом столкнулись в общей сложности 5 машин, в которых находились шесть человек, в том числе один ребенок.

Сейчас сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто виноват в произошедшем и каковы подробности ДТП.