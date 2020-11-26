В историческом центре Самары КАМАЗ врезался в световую опору и оставил целый район без света

В 5 утра многие жители исторического центра Самары остались без света Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сегодня, 26 ноября 2020 года, около 5 часов утра на Арцыбушевской водитель на грузовом автомобиле КАМАЗ снес световую опору. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, водитель не справился с управлением и врезался в столб, в результате чего произошел обрыв проводов и некоторые жилые дома остались без электричества.

- Сотрудники «Самарской сетевой компании» в короткие сроки установили временное энергообеспечение в районе за счет резервных генераторов. Уже через несколько часов подача электричества в жилые дома было восстановлено, - прокомментировали в пресс-центре администрации Самары.

Сейчас по факту данного происшествия ведется проверка, после чего будет принято процессуальное решение. По словам сотрудников полиции, водителю, повредившему световую опору, может грозить административный штраф по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».