На улицах Самары зажгут новогодние огни до 1 декабря

Самара станет «новогодней» уже к началу декабря Фото: Администрация Самары

С приближением Нового года на улицах Самары зажигаются сказочные огни. Каждый год улицы, скверы, парки и другие общественные пространства города украшаются яркими световыми иллюминациями, создавая у местных жителей и гостей областной столицы праздничное настроение.

- Особое внимание уделяется местам массового скопления людей — парки, скверы и другие пространства. Однако без внимания не остаются и улицы города, вдоль дорог включаются гирлянды на световых опорах, огнями украшаются деревья, - рассказали в администрации Самары.

В этом году, 25 ноября, на площади Славы заработала новогодняя световая композиция, которая напоминает ледяной сказочный дворец. По словам представителей фирмы-поставщика, световой фонтан на площади Славы в Самаре является самым большим в Европе.