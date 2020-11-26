В Новокуйбышевске ровно 800 человек заразились коронавирусом

В Новокуйбышевске жителям стоит вести себя осмотрительно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске Самарской области 26 ноября 2020 года зафиксирован 800-й заразившийся коронавирусом житель. Всего в городе живет чуть больше 100 тыс. человек, таким образом, за время пандемии заразился каждый 125-й человек.

Напомним, что ситуацию в Новокуйбышевске называли одной из самых неблагополучных. С 23 ноября заболели 49 человек. И в целом в ноябре практически каждый день больше 9 заболевших, в отдельные дни их число достигало 17.

Ранее на заседании губдумы депутаты поднимали вопрос с обеспеченностью больницы в Новокуйбышевске лекарствами. Появлялась информация, что врачи вынуждены сами закупать лекарственные препараты. Но, как рассказал журналистам КП-Самара министр здравоохранения Армен Бенян, была проведена проверка и сейчас больница на 99% обеспечена всеми необходимыми лекарстваи.