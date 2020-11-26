Не смог договориться: самарец попал под уголовное дело за ошибку на дороге

Полицейский отказался от взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летний парень из Самары стал фигурантом уголовного дела. Фактически, он ошибся дважды: сначала нарушил требования разметки, а потом еще и попытался подкупить полицейского.

- Вечером 18 ноября сотрудник ГИБДД остановил его на проспекте Кирова за несоблюдение требований дорожной разметки. Чтобы полицейский не составлял протокол, мужчина дал ему 500 рублей, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района Самары. – Однако полицейский от взятки отказался.

После проведения проверки 23 ноября в отношении самарца возбудили уголовное дело по факту покушения на мелкое взяточничество. Ход расследования прокуратура взяла на контроль.

Если вина самарца будет доказана, то ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы или даже реальное лишение свободы на срок до одного года.