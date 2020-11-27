За этот год в Самарской области ликвидировали почти 9,5 тысяч пожаров

Пожарные отмечают снижение количества пожаров в регионе, в следстие чего меньше людей получают травмы или погибают в огне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошло совещание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором подвели итоги весенне-летнего пожароопасного периода в 2020 году. По словам начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Владислава Садовского, в этот период в регионе зарегистрировано снижение количества пожаров, чем в прошлые года.

- В этом году зарегистрировано 9 467 пожаров на территории Самарской области, в основном, возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем, - рассказал Владислав Садовский.

Главная проблема заключается в том, что местные жители весной сжигают собранный с участков мусор и выжигают сухую траву, в следствие чего неконтролируемое горение распространяется на большие территории и становится опасным для окружающих. В региональном МЧС рассказали, что за этот период было заведено 772 административных дела за нарушения правил безопасности во время сжигания травы и мусора. Всего к административной ответственности было привлечено 1 314 жителей Самарской области.

- Сотрудники пожарного надзора проводят инструктажи и проводят профилактическую работу с населением, также проверяется состояние газового оборудования, отопительных приборов и систем противопожарной защиты, - отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов отметил работу добровольных пожарных команд в Ставропольском, Похвистневском, Сергиевском, Кинельском, Кошкинском районах.

- В этом году добровольцы выезжали на пожары 1 363 раза, из них 210 пожаров они ликвидировали самостоятельно, - отметил Юрий Иванов.

На текущий момент в 28 муниципалитетах Самарской области действуют 144 добровольные пожарные команды. 610 добровольцев имеют в распоряжении 155 пожарной техники.