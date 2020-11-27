Брат-уголовник обокрал сестру в Жигулевске на 82 тысячи рублей

На записи с камеры наружного наблюдения женщина узнала своего брата Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ноябре этого года в Жигулевске женщину обворовал родной брат. По заявлению местной жительницы, мужчина ночью проник в её частный дом через окно и похитил ноутбук, монитор, циркулярную пилу и перфоратор. Потерпевшая оценила причиненный ущерб в 82 тысячи рублей.

- Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, что к ограблению может быть причастен ранее судимый 37- летний брат потерпевшей, - сообщили в пресс-службе ОМВД по г. Жигулевску.

Спустя некоторое время подозреваемый был задержан. Мужчина признал свою вино и объяснил, что обокрал свою родственницу ради личной выгоды. Часть похищенного преступник успел сдать в местный ломбард, остальное было возвращено законной владелице. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Жигулевска, теперь мужчине может грозить тюремный срок.