Таможенники с начала года изъяли более 40 тыс. поддельных автозапчастей в Самарской области

Контрафактные автозапчасти перевозили в грузовиках

В Самарской области за девять месяцев текущего года таможенники изъяли 43 тыс. поддельных автозапчастей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Самарской таможни.

Таможенники остановили восемь грузовиков, в которых находились запчасти без необходимых сопроводительных документов. Чаще всего пытались провезти поддельные подшипники, масляные и салонные фильтры, тормозные диски. Были и декоративные элементы - решетки радиаторов, наклейки.

Информация о контрафактной продукции были озвучено во время заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области, во время которого обсудили, как устанавливать каналы реализации контрафактным товаров, а также места их производства.