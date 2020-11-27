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Коронавирус Covid-19

В Самарской области 245 новых случаев заражения коронавирусом: данные на 27 ноября 2020

За сутки в регионе еще четыре смертельных случая
Вячеслав СОРОКИН
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За сутки в регионе 245 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в регионе 245 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявлено 245 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наивысший показатель за сутки по количеству заразившихся с начала пандемии. Общее число заболевших достигло 21 602 человек. За сутки выздоровели 206 человек, всего выписали более 19 тыс. человек. Умерло еще четыре человека, всего скончались 404 заболевших.

В целом по стране за сутки заразились 27 543 человека, всего с начала пандемии заболели 2,2 млн человек.