Александр Хинштейн: строить новые дома нужно с максимальным сохранением исторической среды

Самарский исторический центр может быть внесен в список ЦГФО Фото: Правительство Самарской области

26 ноября 2020 года в Самаре состоялось заседание проектного офиса «Историческое поселение», которое провел заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. На онлайн-совещании присутствовали власти города и области, а также архитекторы и представители общественности.

Главным вопросом на повестке дня стала средовая застройка старинных домов в Самаре, которые так или иначе формируют облик старинных кварталов. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Александр Хинштейн выступил против разделения списка ценных градоформирующих объектов, так как после этого под «охрану» попадут всего лишь половина старинных домов города.

- Я не могу согласиться с этим решением, так как большая часть старинных домов останется «за бортом» и мы будем постепенно их лишаться, - высказал свое мнение Александр Хинштейн.

Большинство участников совещания поддержали предложение депутата Александра Хинштейна сохранить изначальный утвержденный список исторически ценных домов, а это 651 самарское здание.

На совещании затронули вопрос о включении в список исторического поселения также и целых кварталов старой Самары. Однако в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия сочли, что три квартала, которые примыкают к хлебной площади, не нужно включать в охранную зону.

- Я думаю, что стоит пересмотреть данную позицию, так как именно на этой территории, самой старинной в городе, сосредоточено наибольшее количество памятников архитектуры, - возразил Александр Хинштейн.

Одна из наиболее обсуждаемых тем на совещании стало строительство новых домов на территории исторического центра Самары. По мнению Хинштейна, чем дольше затягивается решение по процессу утверждения охранной зоны исторического поселения, тем выше вероятность того, что новые построенные высотные здания перекроют вид на Волгу. Это можно объяснить тем, что застройщики в данный момент продолжают получать разрешения на застройку территории исторического центра.

Депутат Александр Хинштейн считает, что в первую очередь необходимо утвердить охранную зону и только потом выдавать разрешения на строительство новых зданий.

- Нужно найти баланс. Сейчас нужно завершить строительство незавершенных объектов и обеспечить людей жильем, но не в ущерб историческому центру, - сказал депутат.

Участники заседания идею Александра Хинштейна поддержали. По словам депутата, список новостроек в центре будет пересмотрен по такому принципу. С учетом всех принятых решений будет завершено формирование проекта объединенной охранной зоны поселения. После документ направят на экспертизу в Минкультуры РФ. Затем проект рассмотрят в Правительстве Самарской области и на его основании утвердят предмет и регламенты охраны исторического поселения.