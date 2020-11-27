Самарчанка просит наказать мага, который не смог приворожить ее мужа

Магических способностей окружающие у мужчины не замечали, а вот любовь к алкоголю - да Фото: Соцсети

Алене 37 лет, не так давно она рассталась с мужем. Точнее, он ушел из семьи, разбив ей сердце и подав на развод. Этим летом женщина решила бороться за любовь весьма нетривиальным способом – при помощи магии.

- Я нашла в интернете сайт черной магии, позвонила по указанному там номеру, ответил мужчина. Он пообещал, что в течение месяца вернет мне мужа, если я заплачу ему 30 тысяч рублей, - жаловалась впоследствии женщина окружающим.

В итоге «магу» она перевела 32500 рублей, время прошло, но личная жизнь так и не наладилась, стало ясно, что ворожба желаемого результата не принесла.

Алена в конце ноября написала заявление в полицию, уголовное дело уже возбудили по статье «Мошенничество».

Подозреваемым оказался мужчина бывалый – житель Иваново уже имеет судимость за обман окружающих, а в последнее время состоял на учете как лицо, склонное к алкоголизму. Магических способностей у него замечено не было.

Теперь он вновь оказался фигурантом уголовного дела, ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.