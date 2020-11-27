В Самарской области полным ходом готовят семена сосны обыкновенной

Семена проходят специальную очистку от "крыльев" и сора Фото: Евгения ВАСИНА

До Нового года около 24 тонны собранных в этом году шишек превратятся в 240 кг семян сосны обыкновенной. Для этого шишки сушат в специальной сушилке, а затем из них выбивают семена. Собранные семена очищают и отправляют на экспертизу. В будущие году их высеют в питомниках, а выращенные сеянцы и саженцы пополнят лесной фонд губернии.

Пополнение лесного фонда в Самарской области проходит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Восстановление лесов Самарской области - одно из приоритетных направлений регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В нашем регионе он реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азаров.

- Только наше управление в год высаживает около 70 га лесных культур и еще около 100 га дополняем. Для этого требуется посадочный материал, который мы выращиваем в лесных питомниках области, - рассказывает Юрий Горюнов, руководитель Ново-Буянского управления ГБУ «СамараЛес». - Семена для питомников получаем сами. Сюда, в Новый Буян, привозят шишки со всех участков лесного хозяйства области и даже из соседних регионов.

Среди задач проекта: выращивание посадочного материала, качественное создание лесных культур и главный показатель - перевод территорий в категорию «Покрытая лесом площадь». Благодаря нацпроекту «Экология» в этом году лесные хозяйства получили новый инвентарь и технику.

По плану в 2020 году госучреждения области должны были заготовить около 3 тонн семян лесных растений. Сейчас только желудей дуба черешчатого собрано 7 тонн. Также заготовлены смена березы, клена, сосны обыкновенной, караганы и смородины. По заявлению специалистов Минлесхоза, годовой план перевыполнен.