Пассажир поезда обокрал своего попутчика из Тольятти, пока тот спал

За кражу пакета с вещами жителю Рузаевки грозит срок до 5 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В марте 2020 года жителя Тольятти обворовали в поезде «Москва-Тольятти». По словам потерпевшего 64-летнего мужчины, он сложил свои личные вещи, в том числе и мобильный телефон, в пакет, поставил его рядом со своим местом и лёг спать. Во время стоянки на станции Рузаевка мужчина обнаружил, что его пакет исчез.

Следователи Рузаевского линейного отдела МВД России провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых выяснилось, что к краже чужого имущества может быть причастен 39-летний житель Рузаевского района.

- В ходе опроса подозреваемый признался в совершении преступления. По его словам, когда поезд прибыл на его станцию, он воспользовался тем, что его попутчик уснул и тайно похитил пакет с личными вещами, после чего злоумышленник покинул вагон поезда, - сообщили в пресс-службе Рузаевского линейного отдела МВД на транспорте.

Сумма причиненного ущерба жителю Тольятти составила 18 тысяч рублей. В отношении преступника возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.