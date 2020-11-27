Самарских девушек приглашают на онлайн-кастинги конкурсов Мисс Россия и Мисс Самара

Конкурсантки получат массу новых интересных и полезных знаний

Самарских девушек приглашают на онлайн-кастинг для участия в конкурсах Мисс Россия, Мисс Самара и Мисс Самара Young. Организаторы приглашают всех фотогеничных девушек Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Чапаевска и других городов и поселков региона.

Участницы получат возможность представлять регион на российских и международных конкурсах красоты, таких как Мисс Россия, Мисс Волга, Мисс Туризм, Мисс Мира, Мисс Вселенная и других.

Участвуя в кастинге, конкурсантки получат массу новых интересных и полезных знаний после мастер-классов от фотографов, хореографов, fashion- и beauty- экспертов, и многих других экспертов и специалистов.

К участию приглашаются незамужние девушки от 17 до 25 лет для участия в кастинге Мисс Самара и от 18 до 23 лет в кастинге Мисс Россия. Для кастинга “Мисс Самара young” приглашаются девочки от 11 до 16 лет.

Записаться на онлайн-кастинг можно через группу https://vk.com/samara_miss, или заполнив анкеты в группе https://vk.com/mucc_camapa, написать на почту конкурса moda63@list.ru или в директор инстаграма www.instagram.com/miss_samara2020/.