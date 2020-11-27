Пока житель Тольятти был в командировке, его автомобиль сдали в металлолом

Автомобиль вахтовика сдали на металлолом, пока тот был в командировке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти обратился к сотрудникам полиции Комсомольского района с заявлением о краже автомобиля. По словам потерпевшего, он уехал в командировку, а свой автомобиль оставил на стоянке. По возвращению мужчина узнал, что автостоянку ликвидировали, а свой автомобиль он не обнаружил.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проверили ближайшие пункты приема металлолома и обнаружили похожий по описанию заявителя автомобиль. Позже сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который сдал машину на металлолом.

- Подозреваемого местного жителя 1990 года рождения задержали. Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что вырученные за угнанный автомобиль деньги он потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Следователи Комсомольского района СУ Управления МВД по г. Тольятти возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Задержанному грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В настоящее время расследование этого преступления продолжается.