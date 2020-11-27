В Самарской области за сутки нашли 245 заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за сутки выявили 101 новый случай заражения коронавирусом, говорится в сообщении регионального оперштаба. Общее количество заболевших в городе с начала пандемии превысило 9 тысяч.

За сутки в регионе 245 новых случаев, что является наибольшим количеством. Ежедневно фиксируется более двух сотен заразившихся.

Больше всего новых заразившихся выявили среди пациентов с ОРВИ и гриппом - 211 человек. При профосмотрах нашли 26 заразившихся, среди контактных - 8 человек.

За сутки умерло еще четыре человека, в том числе мужчины 66-ти, 68-ми и 72-х лет, страдавшие сопутствующими заболеваниями, а также 84-летняя женщина.

Всего в регионе 21 602 заразившихся, из которых вылечились 19 376 человек, умерло 404 человека.