ДТП в центре Самары: на улице Самарская образовался затор

ДТП произошло около ТЦ "Вавилон" Фото: vk.com/dtp_163

Сегодня, 27 ноября, в центре города Volkswagen Touareg и Mitsubishi Lancer X не поделили перекресток Ульяновской и Самарской. Как сообщил журналисту КП-Самара очевидец, «Туарег» вынесло с дороги на ограждение, а японский автомобиль перекрыл одну полосу движения по Самарской, в результате чего образовалась пробка.

- Удар был, по всей видимости, достаточно сильный, так как у Mitsubishi Lancer сработали подушки безопасности, - говорит очевидец ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области в настоящее время не комментируют данное дорожно-транспортное происшествие. Информации о пострадавших в ДТП на перекрестке Ульяновская/Самарская тоже нет.