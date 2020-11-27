В Тольятти ищут вора в красной куртке, который украл из автомобиля женскую сумку с деньгами

Полицейские из Тольятти просят проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники полиции города Тольятти просят помощи в поимке преступника, который около 8 часов вечера, 19 ноября, похитил женскую сумку с деньгами из припаркованного на стоянке торгового центра автомобиля. Потерпевший оценил причиненный ущерб на сумму свыше 69 тысяч рублей.

- Неизвестный мужчина похитил сумку у местной жительницы из автомобиля, который стоял на одной из парковочных площадок торгового центра в Центральном районе Тольятти, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

На данный момент полицейские продолжают оперативно-розыскную работу, были изъяты записи с камер видеонаблюдения. Была составлена ориентировка с описанием примет злоумышленника — на вид мужчине 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см., внешне похож на русского, лицо в угрях. Подозреваемый был одет в темно-синюю куртку с красной передней частью, темные штаны, темные кроссовки на белой подошве. На злоумышленнике была бейсболка с логотипом «Адидас».

Тольяттинские следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.