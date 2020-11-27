В Самаре начала работу выставка, на которой представлен "Черный квадрат" Малевича

В Самаре представили оригинал картины "Черный квадрат" Малевича

В Самарском художественном музее начала работу выставка, на которой выставляется оригинал картины "Черный квадрат" Казимира Малевича.

Картину привезли в Самару из Санкт-Петербурга по программе "Дни Эрмитажа" в Самарской области в рамках соглашения между Эрмитажем и регионом, подписанным губернатором Дмитрий Азаров и генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Как рассказал Пиотровский, открывая выставку, "Черный квадрат", это как раз та работа, которая нуждается в выставке одной картины.

- "Черный квадрат" Малевича нужно просто смотреть, смотреть очень долго. Это как раз та работа, которая нуждается в выставке одной картины. Это большое художественное размышление о смысле жизни. Это картина, которая заставляет думать, - сказал Пиотровский.

Картина, являющаяся одним из самых загадочных произведений искусства XX века, впервые была продемонстрирована публике на петроградской Последней футуристической выставке картин "0,10" в декабре 1915 года. Споры о значении картины продолжаются до сих пор, кроме того, полотно изучают эксперты. Ранее исследователи заявляли, что под черным квадратом скрываются два цветных изображения, отпечатки пальцев, а также авторская надпись.

В Самаре "Черный квадрат" будет выставляться с 27 ноября по 20 декабря.