В Самаре "Почта России" ищет подрядчика для реставрации Дома Иванова

В Самаре готовы заняться реставрацией исторического здания

В Самаре проведут реставрацию исторического здания Дома Иванова. Оно находится на Молодогвардейской, 144, в последние годы в нем расположено отделение Почты России. С 2021 года историческое здание превратится в ретро-почту. В стилизованном почтовом отделении будут старинные интерьеры, но клиентов будут обслуживать в соответствие с современными нормами. А на втором этаже будет музей. Это отделение станет единственным местом в Приволжском федеральном округе, где будет размещено общество филателистов.

Более того, капитальный ремонт здания и реставрация позволит повысить качество услуг для клиентов, а здесь обслуживаются более 10 тыс. человек и около 2 тыс. юрлиц.

Сейчас на проект получена вся разрешительная документация, более 30 млн рублей выделила на работы "Почта России", еще 18,5 млн удалось получить по проекту "Историческая память".

Сейчас Почта России в Самарской области ищет подрядчика, который возьмется за работу. Начальная цена контракта - 30,3 млн рублей. Все материалы о закупке приведены на профильном сайте.