В Самаре открылся первый «космический» супермаркет

Весь дизайн прилавков, стендов и украшений в гипермаркете сделан в стиле Самары-космической Фото: торговая сеть "Магнит"

В Самаре гипермаркет «Магнит Семейный», который находится на проспекте Кирова, сделали «суперстором» в космическом стиле. Самарский космический «Магнит» стал третьим в России супермаркетом нового формата.

- Самара и космос - неразделимые понятия. Этот тематический гипермаркет — дань уважения космическим достижениям города. Мы сделали «Магнит» более цифровым и интерактивным, - отметил отметил директор по управлению розничной сетью ПАО "Магнит" Руслан Исмаилов.

В новом космическом супермаркете установили удобные торговые площадки и увеличили ассортимент товаров, в том числе увеличили продукцию от местных производителей на 70%. На торжественной церемонии открытия магазина министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что "Магнит" - это значимый инвестор для региона и Правительство области будет поддерживать такие инициативы.