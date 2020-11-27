В Самаре сезонные сельскохозяйственные ярмарки переедут и станут круглогодичными

Фото администрации Самары

В Самаре завершают работу сезонные сельскохозяйственные ярмарки. На двух муниципальных ярмарках - у музея им. П. Алабина и в п. Мехзавод - в это воскресенье последний торговый день. Но, это не значит, что самарцам больше негде будет купить сельскохозяйственных продуктов. Продавцы переедут на новое место - перекресток улиц Киевской и Тухачевского. Здесь будет круглогодичная муниципальная ярмарка. Площадка будет работать ежедневно с 8.00 до 19.00. Самарцы смогут доехать до торговых рядов на автобусах № 24, 34, 41, 21м, 96, 99, 131, 207, 226 и трамваями №№ 1, 3, 4, 15, 16, 18.

- Данная точка новая, мы только начинаем ее развивать. Здесь установлены большие шатры, которые исключают попадание осадков. Планируем оборудовать торговые павильоны с отопительной системой, - рассказал директор МП «Ярмарки Самары» Андрей Орлов.

В администрации города также отметили, что они продолжат следить за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

- За три месяца работы ярмарок грубых нарушений выявлено не было, - уточнил начальник отдела организации и контроля торговли Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Александр Чуфистов.