На самарских дорогах установили новые камеры. Публикуем адреса

Осторожнее на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году на дорогах Самары стало больше комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Накануне сотрудники городской Госавтоинспекция рассказали, где в этом году появились камеры, фиксирующие нарушения скоростного режима. В списке восемь адресов:

- на ул. Гагарина у дома 56а;

- на ул. Гагарина, 26 от ул. Революционной до Тухачевского;

- на ул. Партизанская, 62 от ул. Лунная к ул. Черновская;

- на ул. Солнечная в районе дома 39;

- на ул. Авроры у дома 114а;

- на ул. Авроры, у дома 195;

- на ул. Стара Загора, 31 от 22 Партсъезда к ул. Советской Армии;

- на ул. Пензенская, 66 от ул. Дачная к ул. Владимирская.

- Соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию, будьте предельно внимательны и осторожны при проезде перекрестков и пешеходных переходов, - обратились работники Госавтоинспекция к самарским водителям.