В Самаре построят короткую дорогу в микрорайон «Крутые ключи»

Сроки строительства министр не уточнил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне министр строительства Самарской области Иван Пивкин ответил на вопросы жителей области во время прямого эфира в одной из социальных сетей. В частности речь зашла о строительстве дороги в микрорайоне «Крутые ключи». Министр отметил, что там сейчас идет проектирование дорог в двух направлениях. В частности в данном микрорайоне ведомство планирует сделать еще один въезд из Самары. Речь идет о развитии и обустройстве 400-метрового участка, который ведет с Московского шоссе прямо к жилым кварталам.

- Начнется новая дорога у подъезда к М-5 у Самары и будет примыкать к улице Мира, - пояснил министр. – Также мы сейчас проектируем участок дороги от Северного шоссе. Под железной дорогой предполагается тоннель, через который машины будут выходить на дорогу «Подъезда к М-5» у Самары. Дорог в этом районе мы будем развивать, без внимания не оставим.

Сроки строительства министр не уточнил.