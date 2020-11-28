С начала пандемии заразились 21 850 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 248 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Количество новых случаев возрастает ежедневно, это наивысший показатель за все время с начала пандемии. Общее количество заразившихся в регионе достигло 21 850 человек. Из них вылечились порядка 19,5 тысяч, в том числе 219 – за прошедшие сутки. Зафиксировано 4 новых смертельных случая, всего умерли 408 человек.

В целом по стране за сутки 27 100 новых случаев в 85-ти регионах, всего заболели порядка 2,2 млн человек.