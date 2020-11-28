Новых случаев среди контактных на этот раз не выявлено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки зарегистрировано 248 новых случаев заражения коронавирусом. Это наибольше количество с начала пандемии. По данным регионального оперштаба, больше всего новых случаев в Самаре (73), Тольятти (34), Большеглушицком районе (19) и Приволжском районе (17).

Из новых случаев больше всего заразившихся нашли среди пациентов с ОРВИ и пневмонией - 214. При профосмотрах коронавирус нашли у 34-х человек. Среди контактных лиц новых случаев не выявлено.

За сутки умерло четыре человека, в том числе двое мужчин в возрасте 70-ти и 82-х лет, а также две 67-летние женщины. Все они имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии заболели 21 850 человек. Из них вылечились порядка 19,5 тыс., умерло 408 заразившихся.