В Самарской области вынесен приговор местному жителю, хранившему наркотики в сарае для дров

Мужчина хранил наркотик в сарае. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области вынесли приговор жителю Сергиевского района, который хранил наркотики в сарае для дров, говорится в сообщении региональной полиции.

Ранее в полицию поступила информация, что житель поселка Суходол держит у себя наркотик, который находится в одной из построек на его участке. Полицейские обыскали строения и нашли в сарае высушенные растения. Как показала экспертиза, это оказалась марихуана весом в 68 грамм.

Как рассказал 33-летний мужчина, растения он нашел в поле у дома, собрал и высушил, а употреблять собирался сам, никому не продавая. Как выяснилось, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления и незаконный оборот наркотиков.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил ему один год лишения свободы условно.