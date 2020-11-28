Морозы ударят уже 1 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На предстоящей неделе в Самарской области заметно похолодает. По данным Приволжского УГМС, 1 декабря в регионе ожидается до -13 градусов в дневное время, а ночью местами по области температура опустится до -22 градусов.

При этом в воскресенье будет от нуля до пяти градусов мороза, похолодание начнется с понедельника – днем ожидается до -9, а ночью – до - 18 градусов.

Как сообщают синоптики, в выходные еще может выпасть снег, а по области будет туман. С началом рабочей недели значительно похолодает и прекратятся осадки. Жителям региона не советуют долго находиться на улице при таком холоде, запасаться теплой одеждой. На воздухе при холодной погоде рекомендуется не пить алкогольных напитков и не курить и не выходить натощак - организму потребуются силы, чтобы согреться.