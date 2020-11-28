В налоговой службе напомнили об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года

Предприниматели могут выбрать удобные налоговые режимы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИФНС России по Октябрьскому району города Самара напоминает, что в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2021 года не применяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

Организации, в которых менее 15-ти сотрудников, и индивидуальные предприниматели могут перейти на патентную систему налогооблажения, а компании, в которых работников больше, - на применение налога на профессиональный доход.

При применении таких режимов организации и индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД - налог на прибыль организаций (НДФЛ), на добавленную стоимость, на имущество организаций (физических лиц).