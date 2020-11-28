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В Самарской области стали чаще покупать подержанные кроссоверы и внедорожники

В нашем регионе на вторичном рынке чаще всего покупают Chevrolet Niva
Вячеслав СОРОКИН
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Chevrolet Niva пользуется популярностью на вторичном рынке Самарской области

Chevrolet Niva пользуется популярностью на вторичном рынке Самарской области

Продажи подержанных кроссоверов и внедорожников в Самарской области в третьем квартале текущего года выросли на 30%, выяснили эксперты «Авито Авто».

Рост в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%. Самым популярным автомобилем данного класса на вторичном рынке является Chevrolet Niva. В тройке лидеров также Lada 4x4 (классическая «Нива») и Toyota RAV4.

Рынок растет и в целом по стране – в третьем квартале такие автомобили покупали на 40% чаще.

Средняя цена на подержанный кроссовер в Самарской области составляет 670 тыс. рублей, что на 6% больше, чем год назад. Показатели схожи со среднероссийскими – 650 тыс. рублей при том же проценте роста.