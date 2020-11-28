В Самарской области запретили охотиться на кабана

В Самарской области запретили любительскую и спортивную охоту на кабана

В Самарской области запретили охоту на кабана на время действия режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за африканской чумы свиней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

«На территории охотничьих угодий Самарской области в целях предупреждения возникновения, распространения и ликвидации африканской чумы свиней, обеспечения сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов и среды их обитания установлен запрет на проведение любительской и спортивной охоты на кабана», - говорится в сообщении правительства.

Африканская чума свиней – это опасная заразная вирусная болезнь. Не поддается лечению, ее распространение сдерживается введением карантинных мер. Для человека не опасна.