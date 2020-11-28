Самара оказалась на 20-м месте в списке самых суеверных городов

Перебежавшая дорогу черная кошка входит в число самых популярных суеверий

Исследовательское агентство Zoom Market составило список самых суеверных городов, в числе которых оказалась и Самара. Наш город оказался на 20-й сточке рейтинга, в котором всего 26 позиций.

Как выяснилось, самым суеверным городом является Вологда. В первой тройке также Иваново и Брянск. Самые несуеверные жители в Томске.

Самой популярной приметой, которую упомянули 24% опрошенных, является «постучать по дереву». Среди опрошенных 19% вспомнили про примету, когда нужно плевать через левое плечо. Черную кошку, перебежавшую дорогу, опасаются 14%.

Всего 1% опрошенных помнит, что одетая наизнанку одежда не сулит ничего хорошего. Столько же помнит, что не стоит сидеть на столе и зашивать на себе одежду.