В Самарской области хотят внедрить гостевой режим для усыновления детей

Практика гостевого дня станет хорошей возможностью для детей обрести семью Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области предложили внедрить гостевой режим для усыновления детей. Такую возможность обсудили во время VIII Общероссийского гражданского форума.

Исполнительный директор благотворительного фонда "Евита" Ольга Шелест рассказала, что с апреля по август из-за пандемии потенциальные приемные родители не могли попасть в приюты, из-за чего не было возможности находить для детей новые семьи. В связи с этим прозвучало предложение засчитывать онлайн-встречи кандидатов в приемные родители с детьми как офлайн.

По словам Шелест, хорошей возможностью для детей обрести семью станет практика гостевого дня.

Форум поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что дискуссионные форумы важны для выработки конкретных шагов в решении реальных проблем.