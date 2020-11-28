Самара получит 250 млн рублей на строительство планетария

Проект планетария готов и прошел экспертизу

Самара получит из федерального бюджета 250 млн рублей на строительство планетария, который будет располагаться около музея «Самара Космическая». Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Средства будут выделены из резервного фонда. Также предусмотрено софинансирование из нижестоящих бюджетов. Проект планетария готов и прошел экспертизу.

Планируется, что в планетарии будет располагаться конференц-зал, сувенирный магазин, терраса, а также студия для изучения астрономии. У планетария хотят построить купол с астроплощадкой, где с помощью телескопа можно будет рассмотреть планеты Солнечной системы.