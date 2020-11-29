В Самаре снесли магазин-пивнушку на Мичурина

В Самаре снесли магазин, где торговали алкоголем. Фото: https://www.instagram.com/p/CIGEC5tlWL8/

В Самаре на пересечение улиц Мичурина и Клинической снесли незаконное строение - павильон, где до этого осуществлялась торговля пивом и другими товарами. Жители района давно жаловались на этот очаг асоциального алкоголизма у дома. Посетители пивнушки не давали людям покоя ни днем, ни ночью, так как правил торговли алкоголем в магазине, по данным жителей, не соблюдали.

Как сообщила в своем инстаграм-аккаунте глава Октябрьского района Елена Бондаренко, демонтаж павильона по решению суда начали представители администрации, приставы, полицейские.

Когда магазин пришли ликвидировать он все еще не был даже освобожден от товара. Но хозяевам не удалось отодвинуть исполнение решения. А вот местные жители остались довольны:

- Осталось пару пивнушек на углу Чернореченской/Клинической и у нас будет самый чистый и красивый район! - написала в комментариях Ольга Якутина.